С 3 по 6 января для жителей и гостей города проведут тематические экскурсии.

Экскурсоводы расскажут о традициях празднования Нового года и Рождества на Руси и в России. Желающие могут поучаствовать в квестах.

В эти же дни в лектории парка каждые два часа будут показывать советские фильмы: «Зигзаг удачи», «Девчата», «Зимний вечер в Гаграх», «Служебный роман», «Карнавальная ночь», «Операция Ы» и другие приключения Шурика», «Старый Новый год», «Веселые ребята», «Гараж».

В дни праздничных каникул вход на экспозиции Исторического парка с 10:00 до 12:00 бесплатный, сообщается на сайте парка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре проходят праздничные мероприятия. Традиционное место различных активностей в период новогодних каникул — Театральная площадь, где установлена главная городская елка.

Афиша праздничных мероприятий размещена здесь.

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