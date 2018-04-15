В краснодарском парке «Солнечный остров» потушили пожар

Возгорание мусора и камыша произошло 15 апреля в районе старого русла реки Кубань.

Заявка о возгорании поступила в 17:14. Огонь локализовали в 20:52, в 21:55 пожар потушили, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краснодарском парке «Солнечный остров» днем 15 апреля загорелся мусор. Площадь возгорания составила около 1 га. На месте работали 11 человек и три единицы техники.

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