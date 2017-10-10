В Краснодарском парке «Солнечный остров» прошел забег на 5 км

На дистанцию вышли 200 человек. Разминку перед выходом на старт для участников соревнований провел экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог.

Участие для всех было бесплатным. Ограничений по возрасту не было. Дети пробежали дистанцию в 1 км, взрослые — 5 км.

«Именно так и должна проходить суббота. Или воскресенье, или какой-нибудь другой выходной. Именно таким образом мы должны его отмечать. Рано встали, я увидел всех, радостные лица. Делаю зарядку — все получают удовольствие, улыбаются, смеются. Это здорово. Приходят семьями. Это хорошо», — сказал Дмитрий Пирог.

Например, семья Поповых приехала из Темрюка и на старт вышла в полном составе, в том числе и годовалая Анастасия, которая не пробежала, а проехала километр в коляске.

«Семья у нас спортивная: папа занимается, дочь ходит на танцы. Сейчас в школе ходит в спортивную секцию, ну и, конечно, малышей тоже привлекаем», — объяснил участник соревнований Андрей Попов.

Поповы преодолели детское расстояние — 1 км. В призеры не попали, но эмоции хорошие получили. Как и все участники забега. Лучшим на километровой дистанции среди мальчиков стал Максим Бердюгин, среди девочек — Анастасия Шкляева. Оба из Гулькевичского района.

У взрослых быстрее всех к финишу пришел краснодарец Андрей Лейман. Среди девушек победительницей стала также представительница Краснодара — Диана Мусатова.

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