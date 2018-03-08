В краснодарском поселке произошел пожар в двухэтажном доме

Возгорание пришлось тушить в поселке Северном ночью 7 марта.

Горели двухэтажный дом и хозпостройка на улице 2-я Тихая. Площадь пожара составила 250 кв. м.

В 21:41 в МЧС поступила заявка. В 21:54 на место прибыли пожарные. В 22:45 — пожар локализовали, в 23:01 — ликвидировали открытое горение.

Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 27 человек и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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