В краснодарском поселке Знаменском начали строить многофункциональный спорткомплекс

Спортивный комплекс «AVA Арена» построят в районе улицы Светлой.

Глава города Евгений Первышов принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в его строительство, которое будет вести холдинг AVA Group.

Общая площадь комплекса составит 4 га. Первую очередь — футбольный стадион, административное здание, парковочную зону и раздевалки — завершат в первом полугодии 2018 года. Второй этап строительства, в рамках которого сделают площадки для занятий волейболом, баскетболом, гандболом и пляжными видами спорта, завершится до декабря 2018 года.

Еще один социальный объект, который также строит AVA Group, — офис врача общей практики — возводят на улице Благовещенской в Новознаменском жилом районе. Получать медицинскую помощь там будут около 7 тыс. жителей Новознаменского, а также жители северо-западной части Знаменского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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