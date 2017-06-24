В Краснодарском президентском кадетском училище прошел первый выпуск учащихся

Аттестаты и нагрудные знаки об окончании училища получили 115 воспитанников.

Перед началом торжественной части вручения аттестатов состоялось открытие Аллеи выпускников. Право посадить первое дерево предоставили выпускникам Дмитрию Астраханцеву и Андрею Горбунову.

«Сегодня вы делаете историю училища, закладываете новую традицию, которой раньше не было. Пройдут годы, вас будет тянуть сюда, в родные стены, вы будете возвращаться, приводить в училище уже своих детей и с гордостью показывать им эту аллею, которую закладывали», — сказал начальник Краснодарского президентского кадетского училища Геннадий Барковский.

Торжественную церемонию также посетила председатель городской Думы Вера Галушко.

«Сегодня для вас — радостный и в то же время грустный день. Радостный — потому что вы сдали выпускные экзамены и получили аттестаты, впереди — новый, большой и интересный этап вашей жизни. Грустный — потому что прощаетесь с училищем, педагогами, друзьями. Вы выбрали сложную и достойную профессию — служить Родине. Вам предстоит продолжать традиции дедов и прадедов, завоевавших Великую Победу. Пусть все у вас в жизни получится!» — сказала Галушко.

Выпускники простились со знаменем училища, после чего прошли маршем по плацу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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