В Краснодарском Президентском кадетском училище прошел выпускной

На торжественной церемонии аттестаты и нагрудные знаки получили 104 выпускника.

Лучшим из них — обладателям медалей «За особые успехи в учении» — их вручили вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский и глава города Евгений Первышов.

Перед официальной частью по традиции выпускники посадили дерево на аллее училища. Церемония началась выносом государственного флага и знамени Краснодарского ПКУ. Кадеты исполнили гимн России.

После вручения аттестатов выпускников также напутствовали начальник училища Геннадий Барковский, почетные гости, наставники и родители. Первышов вручил девяти педагогам почетные грамоты администрации города и городской думы Краснодара.

По традиции выпускники простились со знаменем училища, прошли маршем по плацу, подбросили в воздух монеты под дружное «И все!».

Краснодарское Президентское кадетское училище министерства обороны РФ открылось 1 сентября 2012 года. Сейчас в нем учатся 760 кадетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник