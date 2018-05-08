В краснодарском региональном отделении «Единой России» провели встречу с ветеранами

Фронтовиков поздравили с предстоящим Днем Победы.

Для ветеранов выступили кубанские музыкальные коллективы. Фронтовики предложили создать на Кубани краевую программу патриотического воспитания, а в школах проводить еще больше уроков мужества и встреч с героями Великой Отечественной войны. И Совет ветеранов, и представители партии идею поддержали.

«У нас есть партийный проект. Он называется «Старшее поколение». В него включено очень много тех вопросов, о которых говорили наши ветераны. Им мы уделяем внимание не только в День Победы, мы постоянно с ними работаем, это очень активная группа нашего партийного состава», — сказал секретарь краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Кроме того, в каждой кубанской школе может появиться видеотека с рассказами ветеранов о боевом прошлом.

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