В краснодарском ТЦ «Галерея» произошел пожар

В Краснодаре 20 февраля произошел пожар в кафе в торговом центре «Галерея».

В МЧС сообщение о возгорании в кафе на первом этаже здания поступило в 8:09. В 8:18 на место прибыли первые пожарные расчеты. Площадь возгорания составила около 3 кв. м. В 8:23 объявили отбой по повышенному рангу пожара.

В ликвидации возгорания участвовали девять единиц техники и 32 человека личного состава, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливаются.

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