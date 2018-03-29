В краснодарском ТЦ «Карнавал» после пожара в Кемерове провели учения

29 марта в 18:41

В рамках учений ликвидировали условное возгорание на площади 20 кв. м в районе детской игровой зоны на третьем этаже здания.

«Карнавал» стал четвертым центров в Краснодаре, в котором провели пожарно-тактические учения.

«Была проведена учебная эвакуация, оценены действия персонала, проверена схема эвакуации, система оповещения, состояние выходов из торгового центра», — рассказал начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Константин Ратиани.

Эвакуация посетителей и сотрудников провели за 12 минут. Условное возгорание устранил пожарный караул 22-й пожарно-спасательной части.

Всего в учениях приняли участие 70 сотрудников краевого управления МЧС и 36 муниципальной аварийно-спасательной «Службы спасения. Задействовали десять единиц пожарно-спасательной техники.

По словам Константина Ратиани, в ближайшее время результаты учений по всем торговым центрам тщательно проанализируют, действиям персонала дадут оценку, выдадут рекомендации по устранению выявленных замечаний. После завершения контрольных пожарно-тактических учений во всех ТРЦ города организуют встречи с их руководителями, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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