В Краснодарском театре драмы Новый год начнут отмечать с 20 декабря

Детям и родителям покажут лучшие классические постановки и самые популярные премьеры минувшего сезона.

В фойе состоится шоу от героев интермедии «Бременские музыканты». Для юных краснодарцев приготовили увлекательные игры, розыгрыши и конкурсы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе театра.

Юные зрители увидят «Алису в стране чудес», «Снежную королеву», «Чудеса тридевятого царства», «Неуловимого Фунтика», «Веселого Роджера» и «Трех поросят».

Для подростков покажут театральную феерию «Алые паруса», которая завершится праздничной дискотекой.

Новогодние представления продлятся в театре до 9 января.

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