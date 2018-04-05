В краснодарском Театре драмы поставят спектакль по пьесе Горького «Мещане»

Премьеру назначили на октябрь. Пьесу покажут на основной сцене театра.

Режиссер спектакля — Геннадий Шапошников из Москвы. Эскиз по произведению показали на сцене Театра драмы 31 марта в рамках театральной лаборатории «100% Горький», посвященной 150-летию со дня рождения писателя. После лаборатории приняли решение доработать эскиз до спектакля.

Эта пьеса — первый опыт Максима Горького как драматурга. Центральной задачей для автора стала драма человека, живущего пустой и никчемной жизнью — человека, который уже не может жить жизнью предков, но еще не обладает достаточной волей для другого пути, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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