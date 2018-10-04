В краснодарском театре кукол покажут сказку «Таинственный гиппопотам»

Премьера детского спектакля пройдет 7 октября.

Музыкальная сказка повествует о дружбе неуклюжего бегемота Бори и ловкого львенка Левы. Звери попадают в разные приключения, а в финале понимают, что не обязательно далеко ходить в поисках настоящей дружбы.

Поставил спектакль заслуженный деятель искусств Кубани Константин Мохов. Художник по куклам и костюмам — заслуженный работник культуры России Елена Мацкевич.

Спектакли начнутся в 11:00 и 13:30, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого театра кукол.

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