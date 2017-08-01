В Краснодарском театре кукол спектакль по Набокову представят в октябре

Зрителям покажут постановку для взрослой публики «Король, дама, валет».

Это спектакль по роману писателя Владимира Набокова.

«Авторов спектакля захватили мистическая атмосфера, детективный сюжет и тонкий психологизм характеров нетипичных героев классика современной литературы. В постановке переплетаются ирония и страсть, игра интеллекта и щемящая мелодрама», — говорится в сообщении театра.

В постановке задействованы актеры Анна Сезоненко, Виталий Лобузенко, Александр Куча. Художником по куклам является Елена Мацкевич, композитором — Валентин Демин, хореографом — Ольга Отараева.

Премьера состоится 7 и 8 октября. Начало в 18:00, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого театра кукол.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», постановщиком и сценографом спектакля «Король, дама, валет» стал заслуженный деятель искусств Кубани Константин Мохов.

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