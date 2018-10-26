В краснодарском ТРЦ «Мандарин» пройдет открытие магазина «Эльдорадо»

С 25 по 28 октября сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» порадует жителей Краснодара выгодными ценами и развлекательной программой в рамках открытиях нового розничного магазина в ТРЦ «Мандарин» (улица Петра Метальникова, 3/1а).

До конца недели в новом магазине «Эльдорадо» множество товаров будут представлены со скидкой до 50%. Так, LED телевизор SOUNDMAX SM-LED40M03 с диагональю 39,5 дюймов можно приобрести всего за 14 тыс. 999 рублей, а пылесос BOSCH BGL25A100 с мощностью 600 Вт стоит 3 тыс. 999 рублей. Кроме того, ежедневно первые 50 посетителей, совершивших покупку на сумму от 5 тыс. рублей, получат специальные подарки.

Помимо выгодных покупок, гостей «Эльдорадо» ждет масса позитивных впечатлений. В магазине организована специальная фотозона Bullet time, при помощи которой можно остановить время и получить анимированный снимок.

«Краснодар для нашей сети является стратегически важным городом, в которых мы намерены усилить позиции. С увеличением локаций «Эльдорадо» станет еще ближе к покупателям, которые найдут в магазинах тысячи качественных товаров, на каждый из которых мы гарантируем лучшую цену. Для экономии не только денег, но и времени, все необходимое от смартфона до холодильника удобно также заказать на сайте с быстрой доставкой на дом», ‒ отметил директор дивизиона «Южный» компании «Эльдорадо» Дмитрий Филиппов.

Не упустите свой шанс приобрести хорошие и качественные товары по низкой цене и на выгодных условиях.

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