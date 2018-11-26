В Краснодарском водохранилище нашли тело второго утонувшего рыбака

Тело обнаружили днем 26 ноября.

«Погибшего мужчину нашли в ходе совместной операции с ЮРПСО МЧС России», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое 27-летних парней 22 ноября отправились на рыбалку в районе хутора Ленина. Они выехали на моторной лодке. После завершения рыбалки один из парней позвонил отцу и рассказал, что они собираются возвращаться к берегу. Через два часа, когда рыбаки так и не появились, мужчина обратился к спасателям. Тело одного из рыбаков обнаружили 23 ноября. На нем был спасательный жилет. Предположительно, он скончался от переохлаждения. Позже нашли пустую лодку.

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