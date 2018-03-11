В Краснодарском водохранилище утонули три человека

Стали известны подробности гибели людей при опрокидывании лодки на территории Красногвардейского района Республики Адыгея.

Трагедия произошла 8 марта. По предварительным данным следствия, 8 марта семейная пара вместе с друзьями праздновала день рождения на берегу водохранилища. Около 14:00 двое мужчин и две женщины на лодке с мотором вышли на воду. Через час, возвращаясь на берег к месту отдыха, мужчина резко повернул руль и допустил опрокидывание лодки. Спустя три часа она утонула.

Находясь в воде около 3-4 часов, три человека утонули. Одну из женщин сумела зацепиться за дерево, 9 марта около 9:00 пострадавшую заметил рыбак и доставил на берег.

В ходе поисков спасатели 9 марта достали из воды водохранилища тело 37-летнего мужчины. Поиски тел 34-летнего мужчины и 31-летней женщины продолжаются.

На месте продолжают работать следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось о том, что в Адыгее опрокинулась лодка с рыбаками, один человек погиб и двое пропали.

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