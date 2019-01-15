Краснодарский гарнизонный военный суд проведет служебную проверку в отношении судьи, который сбил на пешеходном переходе девушку.

Руководство суда подтвердило, что Арсен Крикоров действительно был участником ДТП в декабре. В ведомстве отметили, что должностные лица установят, был ли в действиях судьи дисциплинарный проступок, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия попало в социальные сети. Пользователи предполагали, что водитель на видео — военный судья Арсен Крикоров. На пешеходном переходе мужчина сбил девушку. Водители перекрыли дорогу его автомобилю и не дали уехать до тех пор, пока на месте происшествия не появились сотрудники ДПС. Правоохранители оформили происшествие, но отпустили судью.

Пострадавшей требуется операция, у нее вывих колена и порваны связки на ноге.

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