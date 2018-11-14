В Краснодарском выставочном зале откроется экспозиция «Искусство натюрморта»

Выставка живописи и графики пройдет с 20 по 25 ноября.

В экспозиции — работы известных и начинающих кубанских художников: Виталия Коробейникова, Владимира Андрющенко, Инны Цукахиной, Павла Бабенко, Евгения Цыбулина, сообщается на странице выставочного зала во «ВКонтакте».

Картины выполнены в разных стилях — это реализм, абстракция, сюрреализм и модерн. На выставке будет представлено более 30 работ в жанре натюрморта.

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