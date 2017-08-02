В Краснодарском выставочном зале покажут работы начинающих художников

Открытие экспозиции «Мир через искусство» учеников художественной студии «Арт-тайм» состоится 8 августа.

В нее вошло более 80 произведений. Это итог работы, проделанной учениками и руководителями краснодарской студии за второе полугодие 2016 и первое полугодие 2017 года.

На выставке можно будет увидеть творчество начинающих художников, представлены живописные картины детских, подростковых и взрослых групп в различных техниках: масло, гуашь, акварель, пастель, уголь, сангина и смешанные техники.

Выставка «Мир через искусство» будет работать до 13 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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