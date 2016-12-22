В краснодарском ювелирном магазине «Изумруд» скидки выросли до 65%

Самым желанным подарком на Новый год, по опросам жителей России, стали деньги. Но немало и тех, кто мечтает найти под елкой драгоценности. Сейчас украшения из золота и серебра для своих близких можно выгодно купить в одном из старейших ювелирных магазинов Краснодара — «Изумруде».

Из-за сложной экономической ситуации он закрывается. Перед праздниками скидка там стала еще больше.

«Честно говоря, мы ожидали, что распродадим все запасы гораздо быстрее, но склад не опустел даже на половину, а поставщики требуют оплату. Поэтому мы вынуждены поднять скидку до 65% на все золотые и серебряные украшения», — говорит продавец магазина «Изумруд» Галина Шевченко.

Такую новость краснодарцы оценили быстро. Теперь за новогодними подарками многие едут на улицу Красную.

«Подарки можно купить на любой бюджет: от роскошных золотых комплектов с драгоценными камнями до бюджетных и стильных серебряных украшений и сувениров от 200 рублей», — рассказывает продавец магазина «Изумруд» Неля Малофеева.

Выбор украшений огромный — кольца, цепочки, броши и подвески с сапфирами, рубинами, бриллиантами или керамикой.

«Ассортимент магазина очень хороший. Цена зависит от разных вкусов, от уровня. Представлены довольно современные коллекции: от классики до модерна, поэтому каждый человек здесь найдет что-то свое», — считает покупатель Екатерина Бредихина.

Продавцы советуют не затягивать с выбором. Магазин может закрыться в любой момент, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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