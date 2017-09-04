В краснодарском ЖК «Центральный» презентовали детский сад

В честь этого устроили праздник для детей: их развлекали сказочные персонажи и супергерои.

Самым активным детям вручали подарки.

Детский сад рассчитан на 80 человек и оборудован по самым современным стандартам: есть даже аудитория для занятий робототехникой. Расположен садик прямо в доме, что, по словам застройщика, обеспечит безопасность воспитанников и создаст комфортные условия для родителей.

«Конечно, это будет очень удобно для тех людей, которые тут живут. А здесь большая часть населения — молодые люди, у которых либо есть дети, либо будут. Поэтому мы идем навстречу им. Мы и в дальнейшем будем развивать наш комплекс, все делать для того, чтобы здесь было удобно жить», — сказал заместитель генерального директора компании «Кубаньстройкомплекс» Сергей Чикало.

На празднике родителям презентовали детские и спортивные площадки жилого квартала.

«Стараемся создать условия для того, чтобы детям можно было погулять в нашем дворе, парке. Для детей установят дополнительные малые архитектурные формы: горки, площадка одна уже практически готова», — рассказал директор управляющей компании ЖК «Центральный» Виктор Гавриш.

Во дворе созданы все условия для безопасности детей, а новый детсад даст городу возможность сократить очередь в дошкольные учреждения.

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