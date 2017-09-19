В краснодарском ЖК «Казанский» квартиры передадут дольщикам 1 июля

Сейчас строители завершают возведение литера № 5.

Еще весной работы там остановились на три месяца из-за проблем с финансированием. Тогда дольщики опасались, что объект заморозят. Но компания «Краснодар Девелопмент» нашла новых спонсоров и возобновила строительство.

«За последние три месяца выполнен объем по заливке монолита в объеме 3 тыс. кубов, то есть с 9-го по 14-й этаж, пять этажей. Кладка выполнена со второго по восьмой этаж, перегородки — со второго по пятый», — сказал генеральный директор компании «Краснодар Девелопмент» Игорь Стром.

Каменщики и монолитчики трудятся в ускоренном темпе. Теперь к их рабочей неделе добавилась и суббота. Строители уже взялись за балконы, стены и внутренние перегородки.

По проекту в доме почти 300 квартир и 50 офисов. Сдать объект планируют точно в срок — 1 июля 2018-го.

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