В краснодарской школе прошла эстафета «Зимние забавы»

В 42-й краснодарской школе организовали «Зимние забавы». Турнир состоит из пяти эстафет.

В Краснодаре настоящий снег редкость, и учитель физкультуры придумал альтернативу.

«Возникла идея, после чего мы решили сделать это. Все заводное получается и интересное, и как-то необычно для нашего региона», — рассказал учитель физкультуры МБОУ СОШ № 42 Александр Каракулин.

Ученики соревнуются в установке снеговика, командном беге на больших лыжах, хоккее, но самый любимый вид программы — преодоление препятствий на надувной горке.

«Очень положительные эмоции, особенно на Новый год такая тематика соревнований. Насколько нам говорит наш учитель физкультуры, они проводятся только в нашей школе, именно такие виды соревнований. У всех эмоции положительные и поднимается настроение», — сказал ученик МБОУ СОШ № 42 Артем Монин.

«Зимние забавы» — традиционный турнир. В 42-й школе он проводится уже пятый год, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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