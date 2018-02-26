В Краснодарскую больницу поступило новейшее оборудование для диагностики остерпороза

Рентгеновский денситометр позволит проводить количественную оценку минеральной плотности костной ткани.

Оборудование поступило в отделение лучевой диагностики Краевой клинической больницы № 2. Аппарат улучшит диагностику остерпороза. При стандартном рентгенологическом исследовании остеопороз выявляют при 20%-м снижении костной плотности, а при денситометрии — при 1-2% снижении.

Отмечается, что лучевая нагрузка на пациента минимальна. Она в десять раз меньше, чем при флюорографии. Процедура не требует предварительной подготовки, проводится быстро и безболезненно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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