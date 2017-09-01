В краснодарскую школу-интернат имени Захарченко приняли пятиклассников

Ряды начинающих артистов в День знаний пополнили пятиклассники. Все как один мечтают стать певцами, музыкантами, танцорами и художниками. Праздник для них начался по традиции, с первого звонка.

Воспитанники школы уже успели показать себя на многих конкурсах и фестивалях. Их 1 сентября поздравили художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко и министр культуры края Виктория Лапина.

«Чтобы те традиции, которые Виктор Гавриилович Захарченко со всем профессорско-педагогическим составом закладывает в вас, обязательно наложили отпечаток на ваши души и чтобы нашу Кубань и ее историю, традиции Кубани вы прославляли», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

День знаний с колоритом отметили и в школе Славянска-на-Кубани. Образовательное учреждение № 16 — специализированное. Здесь дети обучаются в казачьих классах. В школе больше 1 тыс. учеников. Они участвуют во всех городских и районных мероприятиях: парадах, поминовениях, соревнованиях и военно-полевых сборах. Поздравил ребят с праздником атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Он отметил, что в регионе обычаи чтят и передают из поколения в поколение.

«Чтобы внутри было понимание, что казачество было, есть и будет на территории нашего казачьего края», — отметил атаман Николай Долуда.

Количество образовательных учреждений в крае растет с каждым годом. Сегодня в Тимашевске открылся казачий кадетский корпус. В нем сформировано четыре класса, где обучаться будут 80 школьников.

Фоторепортаж о том, как прошел День знаний в Краснодаре, смотрите здесь.

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