В Красной Поляне мужчина украл из отеля сноуборд

Злоумышленника поймали и возбудили уголовное дело о краже.

В отдел полиции поселка Красная Поляна позвонил управляющий отелем и рассказал о краже сноуборда. Полицейские установили, что злоумышленник воспользовался тем, что дверь на склад, где хранятся лыжи и сноуборды, была не заперта. Сумма ущерба составила почти 25 тыс. рублей.

Очевидцев опросили, на подозреваемого составили ориентировку. Изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент кражи. Личность и местонахождение злоумышленника установили. Им оказался 28-летний местный житель, его задержали у него дома. Оказалось, что мужчина ранее украл еще один сноуборд за 20 тыс. рублей.

Похищенное изъяли, в отношении задержанного возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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