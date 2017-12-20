В Красной Поляне начали продавать продукты под брендом «Сделано на Кубани»

Товарный знак разработали в Краснодарском крае для местных производителей.

Специальную отметку будет получать та продукция, которая соответствует высоким критериям качества. В полную силу проект запустят уже в следующем году, отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В зимний сезон на горнолыжные курорты Красной Поляны приезжают сотни тысяч российских и иностранных туристов, которые сразу обратят внимание на товарный знак. Мы надеемся, что гости региона смогут оценить высокое качество наших вин, сыров и молочных изделий», — сказал Вениамин Кондратьев.

Бренд «Сделано на Кубани» защитит местные продукты от подделок и гарантирует качество, уверен глава региона. Уже разработан и порядок присвоения специальной отметки каждому производителю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», поселок Красная Поляна стал пилотным по внедрению программы качества. Присваивать бренд «Сделано на Кубани» в крае начнут с 1 января 2018 года.

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