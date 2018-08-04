В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек

Крушение вертолета произошло 4 августа крае в районе Ванкорского месторождения. На борту находились три члена экипажа и 15 вахтовиков.

По данным экстренных служб региона, вертолет при взлете столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого Ми-8. При падении у вертолета загорелись топливные баки. Экипаж и пассажиры погибли. На борту находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции № 1 («Ванкор»).

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает РИА «Новости».

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