В Красную Поляну запретят въезд автомобилям на летней резине

Ограничение для автомобилистов начнет действовать 10 декабря.

В Сочи до 23 ноября прогнозируют ливни, в горных районах переходящие в мокрый снег, усиление порывов ветра до 20 м/с, на дорогах — гололедица. Возможно повышение уровня воды в реках без достижения неблагоприятных отметок.

«Во время осадков лучше воздержаться от поездок в горы, от экскурсий. Очень просим жителей и гостей, как говорят автомобилисты, «переобуться». Летняя резина на машинах может привести к образованию заторов на дорогах», — цитирует первого вице-мэра Мугдина Чермита пресс-служба администрации Сочи.

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