В Кремле обсудят перенос выборов президента на 18 марта 2018 года

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Кремль не сформировал позицию по поводу идеи переноса президентских выборов в 2018 году на 18 марта.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано. Поэтому здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», — подчеркнул он.

По действующему законодательству, президентские выборы в России проходят во второе воскресенье марта (11 марта в 2018 году). В Совете Федерации предложили поправки о том, что если день голосования является совмещенным, послепраздничным или рабочим в связи с переносом праздников, то выборы должны состояться в третье воскресенье, — 18 марта в 2018 году, сообщает РИА «Новости».

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