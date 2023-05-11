В Кремле отреагировали на поставку Британией крылатых ракет Киеву

Поставка Великобританией киевскому режиму ракет большой дальности требует адекватного ответа со стороны российских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Кремль «крайне негативно» отреагировал на поставку Лондоном Киеву ракет большой дальности.

«Это требует адекватного ответа со стороны наших военных. Они, конечно, примут соответствующее решение с военной точки зрения», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что поставки Оружие в Украину с Запада является частью российско-украинских переговоров.Отмечено, что это окажет негативное влияние.

Ранее канал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что Великобритания поставила “Шторм Шэдоу” крылатых ракет большой дальности на Украину. Киев заверил Лондон, что ракеты будут применяться только на территории Украины.

Россия направила странам НАТО ноту о поставке оружия в Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любая поставка оружия для Украины станет легальной мишенью для России. В МИД России заявили, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя Украине оружие.