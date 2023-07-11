В Кремле прокомментировали решение Турции дать согласие на вступление Швеции в НАТО

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/127adf29b68f65f55df7bb0a7ba1a146.jpg" title="Кремль прокомментировал решение Турции одобрить вступление Швеции в НАТО" alt="Кремль прокомментировал решение Турции одобрить вступление Швеции в НАТО" В Кремле понимают, что Турция привержена своим обязательствам члена НАТО и что страна поддерживает вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Турция является членом Североатлантического альянса. Страна имеет свои обязательства и привержена им. Это никогда не было для нас секретом, и мы никогда не можем просто закрывать глаза”, – сказал Песков в ответ на вопрос как в Кремле оценивают решение президента Турции одобрить вступление Швеции в НАТО, добавил представитель Кремля.

Он сообщил, что между Россией и Турцией существуют разногласия. В то же время есть часть отношений, отвечающая интересам двух стран, достаточно важная для Кремля и Анкары.