В Кремле прокомментировали заявление Токаева о союзе России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что союзное государство России и Белоруссии является более продвинутой формой интеграции, чем ЕСII. Так представитель Кремля интерпретировал заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о беспрецедентном уровне сотрудничества Москвы и Минска, пишет «КоммерсантЪ».

«Он назвал это уникальной ситуацией. . Он четко сказал, что это уникальная ситуация, требующая особого внимания и особого обсуждения стран-участниц. В самом деле. Потому что на самом деле в рамках одной интеграции происходит более продвинутая интеграция. А российско-белорусский союз — это гораздо более развитая интеграция, чем ЕСИИ», — заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля заявил, что существование Союзного государства в рамках ЕСИИ — это уникальная глобальная ситуация, которая следует учитывать.

Накануне, 24 мая, на заседании Евразийского форума глава Казахстана отметил, что в мировой политической конфигурации создан уникальный феномен по формуле « две страны – одна страна” – состояние Российского Союза.

Президент Казахстана отметил, что “даже ядерное оружие сейчас два к одному” между Беларусью и Россией. Он отметил, что у нее есть уровень интеграции . «Мы должны иметь дело с этой реальностью. Как мы действуем в таких условиях — вопрос концептуальный. Думаю, мы должны обсудить эту проблему», — заключил Президент Казахстана.