В Кремле сменили мессенджер Telegram на ICQ

Пресс‐секретарь президента Дмитрий Песков завел себе аккаунт в мессенджере ICQ.

Дмитрий Песков пояснил, что зарегистрировался в приложении, рассматривая его как возможную альтернативу Telegram.

«Пробуем пока», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее с призывом перейти в ICQ выступал советник президента по развитию интернета Герман Клименко. Мессенджер Telegram использовала пресс-служба президента РФ Владимира Путина для связи с журналистами и приглашений на conference call, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск о блокировке Telegram в России. Мессенджер заблокируют незамедлительно. Ограничение доступа будет действовать до предоставления ФСБ ключей для дешифрования переписки. Провайдеры 16 апреля начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России.

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