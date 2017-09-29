В Кропоткине директора агрокомплекса будут судить за уклонение от уплаты налогов

Сумма ущерба составила 26,4 млн рублей.

По версии следствия, генеральный директор ООО Агрокомплекс «Борисовский», занимающегося оборотом зернобобовых культур и семян масличных культур, с января по сентябрь 2015 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за первый и второй кварталы, занизив информацию о суммах налога. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере более 26,4 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Суд арестовал счета предприятия. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в Кропоткинский городской суд.

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