В Кропоткине из-за ремонта закрыли мост над железной дорогой

В Кропоткине с 27 февраля из-за ремонта на полгода закрыли проезд по мосту для автомобилей.

В связи с ремонтом путепровода через железную дорогу, расположенного на 127 км трассы Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края, временно прекращено дорожное движение по путепроводу в период с 27 февраля по 31 июля 2017 года, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Объехать ремонтируемый участок можно будет по трассе через станицы Казанскую, Тбилисскую и Кропоткин по автомагистрали Р-217 «Кавказ», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



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