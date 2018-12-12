В Кропоткине местные жители подарили городу главную праздничную ель

12 декабря в 11:59

Они рассказали, что когда купили дом, дерево уже росло.

Прежние хозяева привезли саженец из Домбая, и за 40 лет он вырос так сильно, что корнями создавал угрозу для дома, поэтому огромное дерево пришлось срубить.

Ель установили на площади возле городского Дома культуры, скоро займутся ее украшением. В Кропоткине это уже традиция — каждый Новый год в центре города стоит именно живая елка.

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