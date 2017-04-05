В Кропоткине местный житель обнаружил в своей квартире вора

В Кропоткине в апреле местный житель помог полицейским задержать квартирного вора.

По данным полиции, мужчина вернулся к себе домой и обнаружил, что входная дверь в квартиру заперта изнутри. Он пошел к соседу за помощью, в этот момент из его квартиры выбежал неизвестный, распылил в лицо хозяину слезоточивый газ и стал убегать. Несмотря на это пострадавшему удалось догнать злоумышленника на выходе из подъезда. Мужчина задержал вора и передал его приехавшим полицейским.

Личность злоумышленника установили. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 52-летний приезжий из соседнего региона. В 300 м от места кражи нашли его автомобиль, в салоне была сумка с отмычками для замков.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Гражданина наградили за помощь полицейским, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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