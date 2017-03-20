В Кропоткине мужчина ногами забил до смерти пенсионера

В Кропоткине 18 марта против местного жителя возбудили уголовное дело об убийстве пенсионера.

«В полицию утром сообщили о том, что в квартире на улице Ж/д Больница обнаружено окровавленное тело хозяина жилья. На место выехала оперативно-следственная группа и медики. Пенсионер скончался от черепно-мозговой травмы. Установили, что к произошедшему может быть причастен 29-летний местный житель. Его нашли и задержали. На допросе подозреваемый рассказал, что накануне вечером выпивал с погибшим алкоголь. Во время застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина признался, что начал бить пострадавшего руками, а после того, как тот упал, — добивал ногами по голове. Как только злоумышленник увидел кровь, он покинул место преступления», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь Кропоткинского межрайонного СО СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Источник