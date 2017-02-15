В Кропоткине мужчину обвинили в гибели парня, избитого черенком метлы

В Кавказском районе в феврале раскрыли убийство, совершенное в 2012 году.

По версии следствия, в 2012 году возле забора одного из домов на улице Спортивной нашли избитого 26-летнего молодого человека. Его доставили в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Возбудили угловое дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Однако преступление в течение нескольких лет оставалось нераскрытым из-за отсутствия свидетелей произошедшего.

«В феврале в следственный орган пришла женщина и сообщила, что к преступлению может быть причастен ее бывший 46-летний супруг. По версии следствия, подозреваемый в один из вечеров в 2012 году пришел в гости к своему тестю. Там уже находился парень, который выпивал алкоголь с хозяином дома. После употребления спиртных напитков гость отказался уходить. Мужчина начал его выгонять, возникла ссора, а потом и драка. Злоумышленник взял деревянный черенок от метлы и избил им пострадавшего, после чего вынес на улицу и оставил там, а сам ушел», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь Кропоткинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

По словам следователя, мужчина запретил своей жене рассказывать о случившемся, поэтому женщина несколько лет молчала об этом преступлении. И только после развода она решила рассказать правоохранителям о случившемся. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Расследование продолжается.

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