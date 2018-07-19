В Кропоткине мужчину посадили за торговлю оружием

Подозреваемого в незаконном обороте оружия задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

В Кропоткине оперативники краевого УФСБ во время проверочной закупки у местного жителя изъяли из незаконного оборота револьвер неустановленного образца калибра 9 мм. По данному факту в ОД ОМВД России по Кавказскому району возбудили и расследовали уголовное дело ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Кропоткинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему десять месяцев лишения свободы в исправительной колонии-поселения.

Приговор вступил в законную силу.

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