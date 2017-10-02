В Кропоткине нашли тело повешенного 30-летнего мужчины

Погибшего обнаружила в его доме сожительница.

«Это произошло 29 сентября на улице Ростовской. Известно, что мужчина занимался покраской автомобилей, вел нормальный образ жизни, однако финансовое положение было тяжелое. В последние дни он периодически ссорился с матерью», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь Кропоткинского межрайонного СО СУ СК РФ по Краснодарскому краю Николай Владимиров.

При осмотре места происшествия признаков взлома дома, а также насильственной смерти не обнаружено. Предсмертной записки мужчина не оставил.

По факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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