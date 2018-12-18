В Кропоткине открылся пятый офис ВОП

Он будет обслуживать удаленный от центра микрорайон, где живут более 2,5 тыс. человек. Медучреждение построили по краевой программе «Развитие здравоохранения».

В амбулатории ВОП будут работать специалисты нескольких профилей — терапевты, хирурги и акушеры.

«Большая радость и для нас, и для населения. Мы сможем контактировать чаще, потому что бывает, в такую непогоду люди не добираются, а сюда они могут приехать. Нужная помощь — в нужное время», — отметила акушер-гинеколог Алена Кирова.

Еще один кабинет врача общей практики заканчивают строители в Геленджике. На хуторе Бетта раньше не было своего медучреждения, жителям приходилось ехать к доктору в другой поселок. Теперь же для многих врачебная помощь станет доступнее. Стоимость здания, оборудования и благоустройства прилегающей территории составила 9 млн рублей. Первых пациентов здесь примут в следующем году.

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