В Кропоткине подозреваемому в убийстве экс-игрока ФК «Ангушт» предъявили обвинение

Убийство 29-летнего мужчины произошло 8 июля. Подозреваемого задержали в тот же день.

«В рамках расследования в тот же день был задержан 60-летний местный житель, ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 29-летний мужчина в ночь на 8 июля кафе поссорился с другим посетителем и ударил его. Об этом молодой человек сообщил своему отцу, который прибыл в кафе и выстрелил в обидчика сына из пистолета в голову, туловище и бедро.

Потерпевший скончался на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани застрелили бывшего игрока ФК «Ангушт» Тазира Кариева. Видеозапись, на которой запечатлен момент нападения, опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, преступление произошло около ночного клуба «Денди».

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