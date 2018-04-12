В Кропоткине подрядчика заподозрили в мошенничестве с деньгами Фонда капремонта

В отношении замдиректора подрядной организации возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Прокуратура Кавказского района проверила, как расходуются деньги, выделенные на капремонт многоквартирного дома № 100 на улице Гоголя в Кропоткине. Установили, что октябре 2017 года по окончании работ по капитальному ремонту кровли дома подрядная организация — ООО «Эрбауэр» подписала акты выполненных работ, с ней рассчитались.

Однако оказалось, что фирма фактически не выполнила утепление дома на площади 708 кв. м. В итоге НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» был причинен ущерб на сумму более 330 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материал проверки направили в СКР по краю, там в отношении заместителя директора компании-подрядчика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры района.

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