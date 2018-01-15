В Кропоткине после реконструкции открыли кинотеатр «Мир»

В здании провели капитальный ремонт. Реконструировали большой зал, установили системы вентиляции и кондиционирования, пожарную сигнализацию. Закупили почти 300 театральных кресел, современное звуковое и световое оборудование.

После торжественного открытия зрителям представили премьеру российского фильма «Движение вверх».

«На сеансы пришли более 8 тыс. человек. Фильм собирал полные залы, люди приходили, и им не хватало билетов. Приходила не только молодежь, приходили старшие поколения. Это бабушки, на которых смотришь и понимаешь, что они были в кино, наверное, лет 20 назад», — рассказала директор центра кино и досуга «Мир» Кропоткина Яна Корниенко.

Кинотеатр «Мир» был основан 65 лет назад. Он вновь заработал после 20-летнего перерыва.

На обновление киноцентра в рамках краевой программы «Развитие культуры» из регионального и местного бюджетов выделили около 18 млн рублей.

Вернуться на ленту

Источник