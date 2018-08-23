В Кропоткине прошли масштабные учения спасателей

В учениях приняли участие 62 человека и 13 единиц техники.

Эвакуировать 150 человек пришлось из городской больницы. Там случился пожар — к счастью, не настоящий, а учебный. На один день лечебное учреждение стало тренировочной площадкой для спасателей. По легенде, возгорание произошло на первом этаже. Прежде всего, сотрудники МЧС вывели из здания людей. Особенно сложно, говорят специалисты, в чрезвычайной ситуации работать с детьми.

«Дети в условиях пожара ведут себя не так, как взрослые. Они прячутся: под диваны, кровати. Это усложняет действия пожарных спасательных подразделений при проведении поисково-спасательных работ», — сказал начальник отряда № 7 федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю Анушаван Абрамьянц.

В тренировке участвовали больше 60 человек и 13 единиц техники. Некоторых пациентов и персонал пришлось эвакуировать с помощью автовышки. Сразу после этого спасатели развернули пожарные рукава и потушили условное пламя.

Тренировался и медицинский персонал. Они помогали спасателям выводить пациентов и тут же обустраивали их в каретах скорой помощи.

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