В Кропоткине пьяный водитель ВАЗ врезался в забор

Авария произошла 15 октября в 3:30 на улице Авиационной.

По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-1124 на перекрестке не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в металлический забор.

В результате ДТП пострадал водитель и его 24-летний пассажир, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства, послужившие причиной аварии, уточняются. При проведении медицинского освидетельствования подтвердилось наличие алкоголя в крови у водителя.

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