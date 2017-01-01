В Кропоткине сгорел магазин строительных материалов

В Кропоткине 1 января произошел пожар в магазине строительных материалов.

Это случилось на улице Авиационной. Пожарные приехали на место происшествия в 4:47. Они установили, что площадь возгорания составляет 500 кв. м. В 5:52 пожар локализовали на площади 2 тыс. кв. м.

В 6:25 на месте был организован оперативный штаб. В 7:40 пожарные ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Всего в работах задействованы 44 человека и 13 машин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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